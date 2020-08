Coronavirus: 402 nuovi casi, in calo i decessi, aumentano i dimessi/guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 402 oggi, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 384, i nuovi casi di coronavirus in Italia. Il numero totale sale così a 249.204, mentre quello degli attualmente positivi arriva a 12.694. Sono questi alcuni dei dati sull’emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore, diffusi dal ministero della Salute e pubblicati sul sito del dipartimento della Protezione civile. Sono, invece, sei i decessi nell'ultima giornata, in calo rispetto a ieri quando erano stati dieci. Sono 347 in più di ieri, poi, i dimessi/guariti che portano il totale a 201.323. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, uno in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 762, in calo di due unità rispetto sempre a ieri. Il numero dei tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è stato pari a 58.673. Due le Regioni in cui registrano zero contagi: Molise e Basilicata. (Rin)