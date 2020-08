Emilia Romagna: Mammi, tre milioni di euro per aiutare agriturismi e fattorie didattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale dell'Emilia Romagna ha messo "a disposizione quasi tre milioni di euro per sostenere la liquidità attraverso l’erogazione di un contributo una tantum di 2000 euro per gli agriturismi e di 1000 euro per le fattorie didattiche". Soddisfatto l'assessore Alessio Mammi: "Una risposta concreta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell’interruzione delle attività dall’inizio del periodo di diffusione del virus Covid-19, sta colpendo maggiormente le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell’attività, quali l’agriturismo e le fattorie didattiche, realtà molto importanti che sostengono sul territorio la cultura del cibo dalla terra alla tavola, facendo conoscere l’importanza di quello che mangiamo. Le disposizioni di chiusura delle attività e di restrizione alla circolazione delle persone per il contrasto alla diffusione dell’epidemia hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio dell’emergenza e una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze”. Le domande si potranno presentare fino al 22 settembre. (Ren)