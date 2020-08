M5s: Villarosa, tema della leadership è una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle non ha un leader ma un reggente: il paese è fatto da migliaia di attivisti e milioni di elettori, ed è proprio per questa ragione che il tema della leadership ha tutta la sua intrinseca rilevanza. Così in una nota il sottosegretario di Stato Alessio Villarosa. “Dal nuovo leader dipenderanno i futuri governi della Repubblica italiana, e non credo sia giusto autoreferenziarsi, sono un cittadino eletto e la competenza a giudicare il mio operato non spetta a me, bensì ai colleghi parlamentari, agli attivisti ed ai cittadini: il Movimento ha avuto leader di spessore e pienamente legittimati dalla base elettorale e personalmente credo che lo abbia ancora”, ha detto, sottolineando che è opportuno avere un leader legittimato avendo 209 miliardi di euro del Recovery fund da gestire. “Chiudiamo quanto prima la parentesi della reggenza e diamo voce nuovamente a parlamentari ed attivisti”, ha concluso. (Com)