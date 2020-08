Mauritania: Mohamed Ould Bilal è il nuovo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, ha nominato Mohamed Ould Bilal come nuovo primo ministro al posto del deimissionario Ismail Ould Cheikh Sidia. Lo riferisce la presidenza in una nota. In precedenza Sidia e i membri del suo governo avevano presentato le loro dimissioni dopo che nelle scorse settimane il parlamento aveva deciso di rinviare alla magistratura la relazione della commissione d’inchiesta parlamentare sulla presidenza di Abdel Aziz, al potere dal 2009 al 2019, raccomandando di perseguire gli accusati di appropriazione indebita e corruzione menzionati nella relazione, che cita diversi ministri del governo dimissionario. Abdel Aziz si è dimesso lo scorso anno dopo un decennio al potere e il suo stretto alleato Ghazouani ha vinto le elezioni presidenziali del giugno 2019.(Res)