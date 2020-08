Iran: Zarif attacca Usa e Israele, armi nucleari minacciano nostra regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le armi nucleari possedute da Stati Uniti e Israele costituiscono una minaccia per l’Iran e per la sua regione. Lo ha affermato oggi sul suo profilo Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, che in occasione del settantacinquesimo anniversario del lancio della bomba atomica su Hiroshima ha attaccato Stati Uniti e Israele, che insieme alle monarchie sunnite del Golfo, accusano a loro volta l'Iran di stare sviluppando da anni un programma nucleare segreto in violazione del Piano globale d'azione congiunto (Jcpoa) firmato nel luglio 2015 a Vienna e da cui Washington è uscito in modo unilaterale nel maggio 2018. Il capo della diplomazia di Teheran ha ricordato che nel 1945 gli Stati Uniti hanno commesso “l’infamia di diventare il primo e unico utilizzatore di armi nucleari”, usandole “contro innocenti”. Il ministro iraniano ha inoltre aggiunto che è ormai tempo di porre fine all’”incubo nucleare” e di abbandonare la dottrina strategica della distruzione mutua assicurata. Intanto, ieri il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Brian Hook, ha affermato che l'accordo nucleare iraniano è destinato al fallimento con l'inizio della scadenza delle varie clausole inserite nell'intesa. In ottobre infatti, terminerà l'embargo Onu sulle armi nei confronti dell'Iran e ieri, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti già dalla prossima settimana a presentare una risoluzione per prolungare le restrizioni. (Res)