Lazio: Simeone (Fi), bene Ventotene luogo memoria, ma servono risorse

- "Bene il riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia degli ideali ispiratori dell'Europa, ma per diventare un laboratorio punto di riferimento del pensiero contemporaneo europeo occorre stanziare risorse adeguate. Ho sottoscritto e condiviso la proposta di legge del collega Alessandro Capriccioli. L'Europa è nata effettivamente su quest'isola, considero certamente importante che il messaggio di Ernesto Rossi, Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni possa essere divulgato con forza per favorire una maggiore identità europea tra i cittadini. Ho però sottolineato nel mio intervento in aula che il programma degli eventi per la celebrazione della 'Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d'Europa' necessita di un'adeguata assistenza finanziaria". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "C'è bisogno di risorse ben più consistenti dei 150.000 euro previsti per attuare tutta una serie di iniziative previste come la realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici, manifestazioni, nonché gli avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla storia dell'idea di Europa", aggiunge Simeone. "In tal senso - prosegue ancora - ho ritenuto opportuno votare a favore di un ordine del giorno che impegna il presidente Zingaretti ad adoperarsi affinché il Parlamento europeo riconosca Ventotene come 'capitale ideale d'Europa', anche attraverso l'istituzione di un fondo stabile per sostenere e promuovere l'isola. Per diffondere gli ideali europei anche tra le giovani generazioni vanno bene le buoni intenzioni ed i programmi, ma occorrono sostegni economici all'altezza degli obiettivi prefissati", conclude.(Com)