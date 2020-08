Frosinone: comune, anche ad agosto "Teatro musica e cabaret tra le porte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 28 agosto proseguirà l'appuntamento con "Teatro musica e cabaret tra le porte" in piazzale Vittorio Veneto, manifestazione ideata dall'amministrazione Ottaviani con inizio alle 21.30 sempre con ingresso rigorosamente gratuito, già accolta da una entusiastica partecipazione da parte del pubblico (nel rispetto delle normative in materia di distanziamento sociale), frusinate e non. L'organizzazione della rassegna è stata curata dagli assessorati al centro storico e alla cultura, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, con il consigliere delegato ai grandi eventi Gianpiero Fabrizi, in collaborazione con Atcl e con il prezioso contributo della Banca Popolare dei Frusinate. Sabato 8 sarà la volta dello spettacolo "Tangentopoli in commedia", con Bebo Storti e Fabrizio Coniglio. L'adattamento teatrale tratto dal libro del magistrato Mario Almerighi "Tre suicidi eccellenti" ci porta indietro, agli anni di Tangentopoli: due comuni cittadini, giocando a fare gli ispettori, indagano sulla scomparsa di Sergio Castellari, Gabriele Cagliari e Raul Gardini, tutti uomini Eni. Uno spettacolo in bilico tra racconto, leggerezza, riflessione e amara ironia, appartenente al cosiddetto Teatro Civile, ma con toni di commedia. La pièce non consegna soluzioni o risposte, ma ripercorre le testimonianze, gli interrogatori, le analisi compiute, per insinuare nello spettatore il dubbio che questi eventi possano nascondere qualcos'altro. Prosegue anche, dal giovedì alla domenica, la Terrazza del Belvedere, con food e drink, arte, musica nell'isola pedonale, tra Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani, progetto realizzato con gli assessorati al commercio (coordinato da Antonio Scaccia) e centro storico. (segue) (Com)