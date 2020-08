Nigeria: proteste a sostegno del governatore dello Stato di Edo, polizia circonda il parlamento locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dello Stato di Edo, nel sud della Nigeria, ha circondato il parlamento locale della capitale Benin City dopo che circa 200 sostenitori dell'attuale governatore Godwin Obaseki si sono radunate in vista dell’elezione del nuovo governatore. Lo riferiscono i media locali, secondo cui decine di agenti della sicurezza stanno presidiando il complesso. Le tensioni sono aumentate dopo che ieri il vicepresidente Yekini Idaiye è stato messo sotto accusa con l'accusa di corruzione mentre in precedenza aveva annunciato il suo sostegno all'avversario di Obaseki: i sostenitori di quest’ultimo temono in particolare che il vicepresidente possa utilizzare i suoi sostenitori per assumere il controllo del parlamento.(Res)