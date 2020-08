Speciale infrastrutture: Germania, con Cineca il porto di Amburgo parla anche italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Amburgo, il più grande d'Europa, "parla anche italiano": lo ha detto David Vannozzi, direttore generale di Cineca, al termine dell'incontro bilaterale italo-tedesco che si è svolto a Venezia, presso la sede dell'Autorità di Sistema portuale. Secondo quanto annunciato tramite una nota stampa, infatti, "a settembre avremo modo di approfondire alcuni aspetti della collaborazione fra Cineca e l'Autorità portuale del grande terminale anseatico". "Cineca - ha aggiunto Vannozzi - è impegnato a trasformare il tema gestionale in contenuto informativo e assicurare in questo modo l'interoperabilità nell'ambito di sistemi complessi come sono i porti. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze e risorse anche nella prospettiva di iniziative europee. Cineca ha promosso, nell'ambito del sistema tedesco Steinbeis, la creazione di un centro di competenza che come obiettivo l'applicazione e il trasferimento di tecnologia italiana. Avremo modo di approfondire e allargare il confronto in un prossimo incontro in programma ad Amburgo nel mese di settembre". (Com)