Mauritius: fuoriuscita di petrolio da una nave panamense, si rischia il disastro ambientale

- Una vasta macchia di petrolio ha invaso le acque della costa sud-orientale delle isole Mauritius a seguito di una falla aperta in una petroliera battente bandiera di Panama. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Ambiente in una nota, l’equipaggio della nave Mv Wakashio è stato evacuato mentre è stato emesso un divieto nei confronti di imbarcazioni e pescherecci affinché non navighino nelle acuqe interessate dalla fuoriuscita. “Tutte le aree altamente sensibili, incluso il sito Ramsar di Pointe d'Esny e il Blue Bay Marine Park sono state interdette alla navigazione”, ha affermato il ministero. La nave portarinfuse trasportava 200 tonnellate di gasolio e 3.800 tonnellate di olio pesante. (Res)