Bosnia: coronavirus, Unità di crisi della Federazione prolunga misure restrittive

- L'Unità di crisi del ministero della Salute della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana della Bosnia-Erzegovina) ha deciso, nella seduta odierna, che tutte le misure restrittive applicate finora contro la diffusione del Covid-19 vengano prorogate di 14 giorni. In una conferenza stampa tenuta oggi a Sarajevo, i componenti dell'Unità di crisi hanno escluso l'introduzione di un nuovo lockdown. "Abbiamo avuto agito tempestivamente ed evitato il peggiore scenario, cosa che molti paesi non sono riusciti a fare", ha dichiarato l'assistente presso il ministero federale della Salute Goran Cerkez, aggiungendo che le misure attuali hanno dimostrato di essere efficaci. Misure più restrittive, ha infine osservato, sarebbero disastrose anche per l'economia. (Seb)