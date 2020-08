Imprese: Patuanelli, con nuovo bando supporto concreto a ricerca industriale e sviluppo sperimentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, sottolinea come sia necessario "affiancare le imprese che, come tutto il Paese, sono chiamate ad affrontare la grande sfida della transizione tecnologica. Al Ministero dello Sviluppo Economico - aggiunge - abbiamo pubblicato il decreto che permetterà alle aziende, a partire dal prossimo 5 novembre, di richiedere agevolazioni per progetti del valore non inferiore a 500 mila euro e non superiore a 2 milioni di euro, per ricerca e sviluppo e per la riconversione produttiva nell’ambito dell’economia circolare". Per il ministro "in questo modo diamo un supporto concreto alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale delle imprese, consentendo loro una collaborazione fattiva con gli organismi ricerca.Una misura prevista nel Decreto Crescita che si somma agli altri strumenti messi in campo per sostenere le imprese nel processo di innovazione e produzione sostenibile", conclude Patuanelli. (Rin)