Grecia-Egitto: ex ministro Kotzias, su confini marittimi governo cede a pretese di paesi terzi

- Il governo greco sta cedendo “alle pretese di paesi terzi” rispetto alla definizione dei suoi confini marittimi, come già fatto con “la Zona economica esclusiva italiana nel Mar Ionio”. E’ quanto afferma l’ex ministro degli Esteri greco, Nikos Kotzias, sul suo profilo Twitter commentando l’accordo appena firmato da Atene e Il Cairo per la demarcazione dei confini marittimi. “La cosa peggiore che il governo farà è, in nome delle concessioni alla Turchia, cedere a pretese di terzi nel sud, come ha già fatto con la Zee italiana nello Ionio”, scrive Kotzias, secondo cui invece l’esecutivo greco avrebbe dovuto portare avanti un progetto più ampio, da lui stesso redatto quando era a capo della diplomazia, che prevedeva l’estensione delle acque territoriali a 12 miglia da Creta. Per Kotzias, le autorità di Atene avrebbero accettato tutte le “richieste arbitrarie” sia dell’Egitto che della stessa Italia, in merito all’accordo sui confini marittimi raggiunto dall’attuale ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, e dal titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, lo scorso 9 giugno ad Atene. Sentito da “Agenzia Nova” per commentare gli ultimi sviluppi, il giornalista e analista politica greco, Dimitri Deliolanes, spiega che l’accusa lanciata dall’ex ministro degli Esteri è quella di “non avere un piano complessivo che comprenda anche la questione delle acque territoriale” in “chiara polemica” con l’esecutivo guidato dal premier Kyriakos Mitsotakis. (Gad)