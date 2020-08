Iraq: a luglio arrestati 23 presunti terroristi in varie zone del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di luglio sono stati arrestati 23 presunti terroristi in varie regioni dell’Iraq e c’è un ampio coordinamento per distruggere le cellule dormienti. Lo ha dichiarato oggi all’agenzia irachena “Ina” il capo dell’antiterrorismo di Baghdad, Abdel Wahab al Saadi. Quest'ultimo ha ribadito che proseguono le operazioni coordinate “ad alto livello” con gli apparati di sicurezza per catturare le cellule terroristiche esistenti nel paese. Dal canto suo il capo dell’Agenzia di sicurezza nazionale irachena, Abdul Ghani al Asadi, aveva dichiarato in precedenza che le forze di sicurezza dell’Iraq stanno seguendo con precisione i movimenti di quel che resta dello Stato islamico (Is) sotto la supervisione diretta del primo ministro e comandante in capo delle forze armate, Mustafa al Kadhimi. Secondo Al Asadi, il terrorismo in Iraq è giunto ora “alla fase terminale”, nonostante la sopravvivenza di alcune cellule dormienti. (Res)