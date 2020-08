Ama: Cgil, con mancata approvazione piano tariffe licenziati lavoratori appalto Und

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mancata approvazione del piano tariffa da parte del comune al 30 luglio, così come da impegno della delibera di giunta, creerà gravi disagi ai cittadini e condanna i lavoratori dell'appalto utenze non domestiche al licenziamento". Lo dichiara in una nota Natale Di Cola, della segreteria della Cgil di Roma e Lazio. "Ancora una volta - prosegue - il comune ed Ama disattendono gli impegni presi. Ama nei tanti tavoli per scongiurare i licenziamenti dei lavoratori delle Und si era impegnata a re-impegnare i lavoratori mettendo in campo servizi aggiuntive per poter far fronte alla revoca dell'appalto (decisa da ama a causa delle difficoltà finanziarie) e affrontare la crescita della produzione di rifiuti con la ripresa delle attività prevista a settembre con la riapertura delle scuole. Continua invece - dice ancora Di Cola - il rimbalzo di responsabilità, neanche la nostra proposta di autorizzare nelle more dell'attuazione del piano tariffa almeno i servizi aggiuntivi è stata accolta. Con il rinvio dell'approvazione della tariffa inoltre si rallenta anche il percorso del piano assunzionale, una scelta sbagliata che ancora una volta pagheranno i cittadini e lavoratori. Dopo la commissioni di oggi, senza nessuna certezza sul piano industriale sull'approvazione dei bilanci e sulla vertenza Und è sempre più chiaro che la Giunta non ha nessuna intenzione di rilanciare l'azienda e il servizio", conclude il sindacalista. (Rer)