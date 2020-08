Sicurezza: Viminale, firmati patti per la sicurezza urbana di Barletta, Trani e Bisceglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Trinitapoli, anche le città di Barletta, Trani e Bisceglie si dotano dei patti per la sicurezza urbana. Gli accordi - fa sapere il Viminale - sono stati sottoscritti questa mattina in prefettura a Barletta, alla presenza del vice ministro all’Interno Vito Crimi. "La sicurezza è un bene fondamentale perché appartiene a tutti i cittadini - ha dichiarato il viceministro - e deve essere sentita non solo come una prerogativa esclusiva delle nostre Forze dell’ordine. La compartecipazione nel concetto di sicurezza deve essere un elemento chiave. Sicurezza e libertà sono due princìpi strettamente connessi tra loro, perché dove aumenta la sicurezza c’è maggiore libertà, maggiore capacità di muoversi e di poter esercitare la propria attività di impresa. Tutto questo può avvenire solo con la partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni, oltre alle Forze dell’ordine, cui va il nostro doveroso ringraziamento per l’impegno che continuano a profondere anche in questo delicato momento storico che vive il nostro Paese". (segue) (Rin)