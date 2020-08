Sicurezza: Viminale, firmati patti per la sicurezza urbana di Barletta, Trani e Bisceglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mediante azioni e progetti in collaborazione con enti o associazioni, "i patti per la sicurezza serviranno a migliorare la qualità della vita delle singole comunità", ha dichiarato il prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante. Gli accordi sono stati sottoscritti dal prefetto Valiante, dai sindaci di Barletta Cosimo Damiano Cannito, di Trani Amedeo Bottaro, di Bisceglie Angelantonio Angarano e dai rappresentanti dell’ufficio scolastico regionale per la Puglia, dell’Agenzia delle entrate della provincia, della direzione generale della Asl Bt, della Camera di commercio di Bari, della Confindustria Bari Bat, della Confcommercio Bari Bat, della Confesercenti Bat, della Federpreziosi Asso-Oro Bari Bat e dal Partenariato Economico e Sociale della Bat, alla presenza del presidente della provincia, dei vertici delle Forze di polizia di Bari e Foggia e del capo del centro operativo della Direzione investigativa antimafia (Dia) di Bari. (Rin)