Speciale infrastrutture: Spagna, ministro Interno trasferisce sicurezza informatica da Guardia civil a Polizia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha deciso di dividere una delle strutture strategiche del dicastero: il Centro nazionale per la protezione delle infrastrutture e la sicurezza informatica (Cnpic), trasferendo la competenze in materia di sicurezza informatica, dalla Guardia civil alla Polizia nazionale. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello Stato ha separato il Cnpic in due organismi: il Centro nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche e l'Ufficio di coordinamento informatico. Alcuni specialisti consultati dal quotidiano "El Mundo", avrebbero manifestato il "disagio" generato dalla scelta di "frammentare" un organismo che si stava dimostrando "pienamente efficace" nella lotta contro la criminalità informatica e la protezione delle infrastrutture critiche. Ora, con la nuova struttura, il Cnpic rimarrà nelle mani di un tenente colonnello della Guardia civil, ma non avrà più alcuna competenza in materia di sicurezza informatica che passerà nelle mani del commissario Juan Carlos Lopez Madera, che sarà responsabile dell'Ufficio di coordinamento per la sicurezza cibernetica. La ristrutturazione del ministero dell'Interno prevede anche che le competenze carcerarie non dipenderanno più dalla segreteria di Stato per la sicurezza, ma direttamente dal ministro dell'Interno che sarà così responsabile diretto della politica carceraria che riguarda i detenuti dell'Eta, ex formazione terroristica indipendentista basca. (Spm)