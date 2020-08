Speciale infrastrutture: Libano, colloquio von der Leyen-Diab, pronti 33 milioni di euro di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questi sforzi, la Commissione sta mobilitando oltre 33 milioni di euro per le prime necessità di emergenza, assistenza e attrezzature mediche e protezione delle infrastrutture critiche. La Commissione prenderà in considerazione un ulteriore sostegno a seconda della valutazione dei bisogni umanitari in corso. Von der Leyen e Diab hanno anche discusso del sostegno a lungo termine che l'Ue può fornire per aiutare il processo di ricostruzione del paese. La presidente della Commissione ha sottolineato la possibile mobilitazione di esperti e attrezzature per aiutare a valutare l'entità del danno e gestire sostanze pericolose come l'amianto e altre sostanze chimiche. Quest’attività potrebbe essere importante per le strutture civili ma anche per la riabilitazione del porto di Beirut. Von der Leyen ha sottolineato che la Commissione è pronta a valutare come rafforzare le relazioni commerciali in questo momento difficile, in particolare sotto forma di ulteriori agevolazioni commerciali e doganali preferenziali. (Beb)