Speciale infrastrutture: Sahel, comandante operazioni speciali Usa in Africa, preoccupati per espansione jihadista nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono preoccupati della progressiva espansione dei gruppi jihadisti nella regione del Sahel. È quanto dichiarato dal comandante delle operazioni speciali Usa in Africa, Dagvin Anderson, nel corso di un briefing telefonico con la stampa internazionale. “(Gli insorti) si sono espansi in Mali e adesso anche nel nord del Burkina Faso, dove hanno attaccato le infrastrutture e le forze di sicurezza locali e ora stanno usando la loro presenza per controllare l'economia locale ed esercitare il loro controllo sulla popolazione. E li stiamo vedendo continuare a spostarsi più a sud in Burkina Faso, verso quesi paesi costieri nel golfo di Guinea, e anche più a ovest verso il Senegal e l'Africa occidentale. Questo è molto preoccupante per noi perché è una strategia deliberata, e parte di quella strategia è tacere su come si comportano, su come si espandono. Non stanno cercando di pubblicizzare molto di ciò che stanno facendo”, ha aggiunto Anderson. (Nys)