Speciale infrastrutture: Corte Conti, divario ancora troppo ampio su digitalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Carenze e inadeguatezze sono emerse sia nei criteri di selezione della figura istituzionalmente preposta a guidare i processi di digitalizzazione nella Pa, il responsabile per la transizione digitale, figura nominata solo dal 36,7% delle amministrazioni territoriali e nel 67,9% dei casi fra soggetti privi di specifiche competenze nel campo, sia nel campo della formazione delle risorse umane nelle tecnologie dell'informazione (It), uno degli elementi di debolezza strutturale del Paese, secondo il recente report Digital Economy and Society Index della Commissione europea". Non va tutto male: "Buono risulta il grado di diffusione in Regioni e province autonome delle piattaforme abilitanti Spid, PagoPa, NoiPa e Anpr, infrastrutture immateriali essenziali al processo di digitalizzazione dei servizi pubblici". (Ren)