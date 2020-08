Libano: Comunità Sant’Egidio, vicini a popolo libanese, aiuti ad anziani e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità di Sant'Egidio ha espresso in una nota “il suo dolore per la tragedia che ha colpito la città di Beirut, testimoniando tutta la sua vicinanza ai familiari delle vittime della terribile esplosione e ai numerosi feriti”. Commentando le esplosioni che hanno devastato lo scorso 4 agosto la capitale libanese, provocando almeno 135 morti e 5.000 feriti, Sant’Egidio ha sottolineato: È stato colpito il cuore di un paese, con cui da molti anni Sant'Egidio ha stretto un legame di grande significato e che considera un luogo privilegiato di dialogo interreligioso, di convivenza tra diversi e di cultura della pace. Il Libano - come diceva Giovanni Paolo II - "è un messaggio". Messaggio di possibile coabitazione tra religioni, culture e popoli diversi. E' un messaggio ancora più significativo in questo momento in cui, a causa della pandemia, si è capito meglio che non ci si salva da soli, ma ‘bisogna remare insieme per vincere il male’, secondo la significativa espressione di papa Francesco. Il Libano dev'essere preservato con ogni sforzo come spazio di democrazia, pace e dialogo nel turbolento e lacerato Medio Oriente”. Il movimento laicale ha ricordato che “i corridoi umanitari, che dal 2016 hanno portato proprio dal Libano oltre 2 mila profughi siriani, ci hanno permesso di apprezzare ancora di più questo Paese, fondamentale per l'equilibrio del Medio Oriente, per la sua disponibilità a collaborare a questo grande programma umanitario”, aggiungendo: “Siamo con il popolo libanese in questo tragico momento della sua storia, preghiamo per il Libano e faremo il possibile per stare vicini ai libanesi e sostenere la rinascita del loro Paese”. Infine, Comunità di Sant'Egidio, ha sottolineato che i membri del movimento a Beirut sono attivi in queste ore “nel primo soccorso ad alcuni anziani e famiglie colpite da questa tragedia”. (Res)