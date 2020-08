Ama: collegio sindacale, in 25 anni mai visti questi tempi per riconciliazione crediti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È incredibile che da due anni e mezzo ancora stiamo facendo le riconciliazioni. Sono attivitaà scritte nero su bianco che erano state già fatte. Faccio questa professione da 25 anni e non ci vuole tutto questo tempo per fare le riconciliazioni. Se qualcuno non ha fatto queste attività che per una volta si prendano provvedimenti". Lo ha detto il presidente dimissionario del collegio sindacale di Ama Mauro Lonardo nel corso della seduta di questa mattina della commissione capitolina Trasparenza. "Dopo due anni e mezzo -ha proseguito - non mi sento di aspettare altro tempo. Mi aspettavo che per il 30 luglio almeno fossero arrivate le riconciliazioni ante 2010" (Rer)