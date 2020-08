Coronavirus: Cisl Bergamo, bene alleggerimento regole ingresso rsa, ora si apra a visite parenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fnp Cisl di Bergamo ritiene positiva la decisione assunta da Regione Lombardia di alleggerire le regole per gli accessi in sicurezza nelle strutture residenziali e nei centri diurni per anziani e disabili nelle cure terapeutiche. “Lo chiedevamo da tempo – si legge in una nota sindacale - e pertanto non possiamo che salutare con soddisfazione questa decisione che per altro riteniamo anche noi non debba significare l’abbassare la guardia nella prevenzione di nuovi focolai nelle strutture". “È altresì positivo - prosegue la segreteria della Fnp Cisl - che le suddette linee guida aprano, seppur nella massima sicurezza possibile, alle visite dei familiari alle persone ricoverate presso le strutture residenziali, una sofferenza questa, per pazienti e familiari non più procrastinabile, pena una continua decadenza cognitiva e fisica della persona anziana, prigioniera nel suo isolamento”. (com)