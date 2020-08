Valle d'Aosta: la Regione assumerà 160 persone per riaperture scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito di incontri e riunioni con gli enti locali, si è conclusa in questi giorni la ricognizione del fabbisogno del personale ausiliario necessario alla riapertura delle scuole valdostane e per assicurare, come previsto dalle disposizioni vigenti legate alla prevenzione Covid, la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti, anche durante l'orario scolastico, e il supporto al personale docente. Misure utili a garantire un avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico". L'annuncio in una nota della Regione: "Il personale ausiliario sarà assunto, attraverso i centri per l’impiego regionali, con contratti a tempo determinato, inizialmente fino al 31 dicembre, con possibilità di proroga fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/21, dal dipartimento personale e organizzazione della Regione autonoma Valle d’Aosta e assegnato alle Istituzioni scolastiche di base e alle scuole secondarie di secondo grado". E quindi: "L’amministrazione regionale precisa che si tratta di un passo avanti decisivo e determinante per le scuole del territorio regionale in vista alla riapertura, rilevando che la figura di ausilio del bidello è molto importante nel mondo della scuola e si rivelerà ancora più fondamentale nella ripresa di settembre".(Ren)