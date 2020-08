Viabilità: Aspi, chiusura notturna su A4 del tratto Sesto San Giovanni-Cormano in direzione di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle ore 22:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino ed il ramo di ingresso di Sesto san Giovanni in direzione Venezia. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. "In alternativa - si legge in una nota - per il traffico diretto a Torino, dopo l'uscita obbligatoria di Sesto San Giovanni si consiglia di immettersi in Ss36, in direzione Lecco, poi in A52 in Tangenziale nord, in direzione Rho, infine sulla SP35 Milano/Meda per rientrare in A4 dallo svincolo di Cormano; per il traffico diretto a Venezia, si consiglia di utilizzare la stazione di Monza".(com)