Ungheria: governo prenota 5 milioni di vaccini contro il coronavirus

- Il governo dell'Ungheria ha prenotato 5 milioni di dosi del vaccino contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa Gergely Gulyas, a capo dell'ufficio del primo ministro Viktor Orban. Secondo quanto riferisce il portale di informazione "Hvg", i vaccini sono ovviamente ancora in fase di sviluppo, ma Gulyas ricorda che numerosi paesi si stanno muovendo per assicurarsi un loro futuro e adeguato approvvigionamento. Il rappresentante del governo ha affermato inoltre che è ancora presto per dire se la vaccinazione contro il coronavirus in Ungheria sarà obbligatoria e se sarà gratuita. Gulyas non ha nemmeno rivelato con quale o quali compagnie farmaceutiche il governo abbia preso accordi. (Vap)