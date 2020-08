Energia: tribunale Greifswald accoglie ricorso ambientalisti su costruzione Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta corte amministrativa di Greifswald, nel nord della Germania, ha accolto il ricorso per bloccare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 per motivi di impatto ambientale ma non intende rendere noto un quadro temporale preciso per la decisione sul tema. E' quanto affermato dal portavoce del tribunale tedesco, Martin Redeker, parlando all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Redeker ha confermato che l'Alta corte amministrativa della località tedesca ha accettato il ricorso, che richiama una società locale del settore minerario a bloccare l'autorizzazione a procedere con la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 a causa dell'impatto ambientale maggiore del previsto. "L'azione legale di Deutsche Umwelthilfe contro l'autorità mineraria Stralsund, con una partecipazione nel consorzio Nord Stream 2 Ag,è in fase di revisione dal 27 luglio", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Rum)