Energia: tribunale Greifswald accoglie ricorso ambientalisti su costruzione Nord Stream 2 (2)

- La costruzione del gasdotto Nord Stream è iniziata in Germania nel maggio 2018. Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque lo contestano. La costruzione del Nord Stream 2 può proseguire poiché nessuno ha presentato ricorso contro la decisione di autorizzare l'uso di navi con sistema di ancoraggio per eseguire i lavori, stando a quanto riferito ieri dalla commissione danese per l'energia che si occupa dei ricorsi sull'assegnazione delle licenze di costruzione. La commissione ha affermato che non è stata presentata alcuna richiesta contro la decisione di luglio dell'Agenzia danese per l'energia (Dea) di autorizzare il consorzio Nord Stream 2 Ag a utilizzare navi con ancoraggio per la posa delle condotte. Nei giorni scorsi la Dea ha riferito che i lavori di costruzione sarebbero potuti ripartire già dall'altro ieri qualora non fossero stati presentati dei ricorsi. All'inizio del mese di luglio, la Dea ha reso noto che la Danimarca ha concesso all'operatore del progetto Nord Stream 2 Ag il permesso di utilizzare navi ancorate per la posa del gasdotto. Il permesso precedente consentiva all'azienda di utilizzare solo navi con sistemi di posizionamento dinamico. (segue) (Rum)