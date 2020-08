Energia: tribunale Greifswald accoglie ricorso ambientalisti su costruzione Nord Stream 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il segretario di Stato, Mike Pompeo, nel corso di un'audizione al Senato statunitense ha dichiarato che la Casa Bianca è pronta a utilizzare tutti gli strumenti possibili per bloccare il completamento del progetto del gasdotto se il Congresso lo consentirà. "Abbiamo ritardato in modo significativo questo progetto", ha affermato Pompeo, confermando l'importanza del Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa), la legge federale che impone sanzioni all'Iran, alla Corea del Nord e alla Russia. "Abbiamo bisogno di ulteriori strumenti e siamo pronti a utilizzarli nel caso ce li forniste. Riteniamo che il Nord Stream 2 sia pericoloso sotto questo aspetto. Faremo tutto il possibile per assicurarci che tale gasdotto non minacci l'Europa", ha detto il segretario di Stato Usa. (Rum)