Filippine: forse morto ex dirigente di Wirecard sotto indagine

- Il ministro della Giustizia delle Filippine, Menardo Guevarra, ha annunciato oggi, 6 agosto, che le autorità giudiziarie del paese stanno tentando di ottenere un certificato di morte relativo a” Christopher Reinhard Bauerd” che pare sia stato registrato nella capitale Manila il mese scorso, e di accertare se sia relativo all’ex dirigente della società tedesca Wirecard, “Bauer è parte di una indagine dell’Nbi e del Amlc, e le agenzie governative sono interessate a sapere se sia ancora in vita”, ha spiegato il ministro, riferendosi all’Ufficio investigativo nazionale e al Consiglio contro il riciclaggio di denaro. Le Filippine sono coinvolte in un caso giudiziario che interessa la società tedesca di servizi di pagamento per le aziende Wirecard Ag, da quando quest’ultima ha denunciato che fondi aziendali per 2,1 miliardi di dollari erano stati individuati presso conti di due banche filippine. Gli istituti di credito chiamati in causa hanno negato, e la banca centrale ha fatto lo stesso, sostenendo che nessun fondo riconducibile a Wirecard è entrato nel circuito finanziario del paese. (segue) (Fim)