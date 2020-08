Milano: ruba cibo, cosmetici e toner stampante a supermercato, arrestata 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giovane italiana di origini cinesi è stata arrestata per aver rubato merce del valore di 583 euro dall'Esselunga in via De Angeli a Milano. La ragazza si è presentata alla cassa e ha pagato una spesa da 15 euro, ma mentre si avviava all'uscita del punto vendita è stata bloccata dall'addetto alla sicurezza insospettito dallo zaino pieno. All'interno sono stati trovati diversi alimenti, prodotti cosmetici, tra cui trucchi, e due toner per stampante. A quel punto il vigilante ha chiamato la polizia. Agli agenti dell'ufficio Volanti la giovane non ha fornito i documenti e ha detto di essere una 23enne coreana. Una versione che non ha convinto i poliziotti che l'hanno quindi portata in Questura. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un 22enne nata in Cina e in possesso della cittadinanza italiana. (Rem)