Coronavirus: nel Cts del 28 febbraio situazione complessa in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

- Il Comitato tecnico scientifico, lo scorso 28 febbraio, una settimana dopo l'individuazione del paziente uno a Codogno, reputava "complessa" la situazione epidemiologica in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Nel verbale, che è stato pubblicato oggi insieme ad altri 4 sul sito della Fondazione Einaudi, si legge: "Le Regioni Emilia 4 Romagna, Lombardia e Veneto presentano, invece, una situazione epidemiologica complessa attesa la circolazione del virus tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento già adottate, opportunamente riviste come segue: sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario e di eventi in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo o religioso, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico (es: grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose). Si propone che tale misura sia prorogata sino all'8 marzo 2020". Tra le misure, anche la "sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e "il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti nelle tre regioni per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni", la "chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado", "adozione misure igieniche per malattia a diffusione respiratoria". (Rin)