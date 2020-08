Coronavirus: nel Cts del 28 febbraio confermate zone rosse in 11 comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico scientifico, nella seduta del 28 febbraio scorso, tenutasi nella sede del Dipartimento della Protezione civile, confermava "tutte le misure previste per la cosiddetta 'zona rossa', ovvero per gli 11 comuni", 10 in Lombardia e uno in Veneto dove si stava maggiormente diffondendo il Covid-19. Il dettaglio emerge nel verbale che è stato pubblicato oggi insieme ad altri 4 sul sito della Fondazione Einaudi, dopo esser stati desecretati. (Rin)