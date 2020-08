Roma: Bordoni (Lega), allarme incendi, Comune inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' allarme incendi a Roma, servono mezzi e uomini per intervenire". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Il IX e il X Municipio sono diventati i territori con più incendi nella Capitale. Strade chiuse al traffico e trasporto pubblico della Roma-Lido in tilt, incendi molti di questi scoppiati a ridosso di insediamenti abusivi segnalati dalla LEGA e dai comitati di quartiere già da tempo. Abbiamo presentato - spiega Bordoni - un'interrogazione alla sindaca Raggi per chiarire le criticità tecnico-organizzative del momento; è evidente che il Piano anti-roghi debba essere rivisto nel rispetto di determinate prescrizioni: dall'identificazione sul territorio comunale di tutti i possibili fattori di innesco, alla mappatura degli insediamenti nelle aree boschive, alla pianificazione degli interventi di sfalcio e potatura con la garanzia di operatività delle strutture e delle squadre di primo e pronto-intervento addestrate ed equipaggiate a dovere. Fino ad oggi sia l'amministrazione centrale che quella municipale non hanno agito in ottica preventiva, i numerosi incendi che si sono verificati hanno messo in seria difficoltà i vigili del fuoco e la macchina dei soccorsi, bisogna invece - conclude Bordoni - lavorare su tutta una rete di sistemi capaci di monitorare, ma anche di poter dare l'allarme nel più breve tempo possibile". (Com)