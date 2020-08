Filippine-Germania: caro Wirecard, Filippine al lavoro per confermare morte di Christopher Bauer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine stanno cercando di confermare se un decesso recentemente registrato corrisponde all’ex dirigente di tedesca Wirecard, Christopher Bauer, uno degli indagati per il recente fallimento della società. Il ministro della Giustizia filippina, Menardo Guevarra, ha detto che il suo ufficio sta cercando di ottenere un certificato di morte di "Christopher Reinhard Bauer", riportato in un registro civile nella capitale Manila il mese scorso. "Bauer è parte di un'indagine in corso del Consiglio investigativo nazionale e del dipartimento antiriciclaggio e queste agenzie hanno interesse a sapere se è ancora vivo", ha detto Guevarra citato da diversi media internazionali. "Non possiamo confermare la sua morte sino a quando non vedremo il certificato di morte". Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, Christopher Bauer, ex direttore della società di consulenza e servizi Wirecard in Asia, è morto a Manila, nelle Filippine. L’uomo, secondo quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aveva 44 anni e le cause della sua morte restano tuttora sconosciute. Secondo quanto si apprende, il manager era in contatto con un altro importante ex membro del consiglio di amministrazione, Jan Marsalek. (segue) (Fim)