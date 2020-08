Filippine-Germania: caro Wirecard, Filippine al lavoro per confermare morte di Christopher Bauer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padre di Christopher B. ha dichiarato ad “Handelsblatt” che suo figlio non era malato a che si era recato in ospedale a causa di un malore. "Al momento non abbiamo molte informazioni”, ha detto il padre, secondo cui la famiglia è rimasta scioccata e turbata dalle indiscrezioni sui presunti crimini e sulle possibili ragioni della morte prematura del figlio. "Penso che sia avvenuta per cause naturali”, ha aggiunto il genitore. Christopher B. non era attivo nel gruppo Wirecard da diversi anni, ma era considerato un importante partner commerciale della società, travolta negli ultimi mesi da diversi scandali. Christopher B. e la moglie sarebbero gli artefici della maggior parte delle presunte vendite sul mercato asiatico di Wirecard. Il business asiatico rappresentava una parte significativa delle presunte vendite e dei profitti di Wirecard, la società tedesca di servizi per la finanza recentemente fallita dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Tuttavia, poi si è scoperto che questi dati erano tutti falsi. (Fim)