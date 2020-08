Cultura: Place to be, Estate all'italiana Festival con Imf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Place To Be è un progetto di Italian Music Festivals (Imf) promosso dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale nel palinsesto di Estate all'italiana Festival, nel quadro delle misure a sostegno delle imprese culturali e creative italiane e mirate alla costruzione di una nuova narrazione internazionale dell’Italia nel mondo post-Covid. Place To Be è un format esclusivo, in cui si fondono narrazione del paesaggio e creatività, valorizzazione territoriale e performing arts: una serie di produzioni originali metteranno in vetrina luoghi speciali e inconsueti, ospitando alcuni tra i migliori artisti italiani del panorama musicale contemporaneo e d’avanguardia. Sono stati scelti tre territori straordinari, capaci di rappresentare una sintesi geografica del nostro paese, dando l’opportunità ai direttori artistici della rete dei festival di esaltarne il valore grazie a una originale curatela musicale, in una progettazione condivisa con la supervisione di Raffaele Costantino. (segue) (Res)