Cultura: Place to be, Estate all'italiana Festival con Imf (2)

- Nel mese di settembre sarà così possibile assistere in streaming alle esibizioni di Nu Guinea, immersi nelle vigne del Monferrato, di Clap! Clap! e Kety Fusco nel borgo medievale di Civita di Bagnoregio e dei Calibro 35 tra gli scavi archeologici di Egnazia, nel distretto di Fasano (BR). Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma Dice Tv e promossi nel mondo dalla rete del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Successivamente i video saranno disponibili on demand su www.italianmusicfestivals.com. (Res)