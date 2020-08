Roma: Pedica (Pd), su ombrelloni e sdraio nei parchi speriamo Raggi abbia tolto erbacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima idea di Raggi è quella degli stabilimenti urbani. Sulla base della fallimentare esperienza della spiaggia sul Tevere, la sindaca apre cinque aree relax nei parchi. Speriamo che, prima di spendere altri soldi per sdraio e ombrelloni, la sindaca si sia ricordata di sfalciare l'erba, visto che molti spazi verdi a Roma sono diventati delle foreste". Lo afferma, in una nota, Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "A Raggi ricordo solo che durante il lockdown aveva promesso che alla riapertura la Capitale sarebbe stata più bella. Ma i risultati si sono visti: parchi, giardini e ville storiche trasformate in foreste impraticabili", conclude Pedica. (Com)