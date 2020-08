Dl Semplificazione: capogruppo Pd Roma, correggere norma su zone omogenee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inasprimento autorizzativo nei confronti della demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee 'A' contenuto nel Dl semplificazioni a Roma rischia di bloccare la possibilità di attuare una concreta politica di recupero e rigenerazione urbana. Faccio appello alla ministra De Micheli affinché questa norma venga corretta". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. "A Roma - prosegue Pelonzi - è necessario avviare una nuova stagione di politiche ambientali legate al recupero urbano con il doppio obiettivo di recuperare il patrimonio edilizio pubblico e di dare un impulso alla ripresa economica coniugandola alla crescita sociale ad esempio come risposta al diritto all'abitare. Nella Capitale, la zona omogenea 'A' si estende molto oltre il centro storico, dunque l'approvazione della norma renderebbe difficile anche il recupero urbano finalizzato alla dotazione dei servizi anche nelle zone semiperiferiche. La recente legge sulla rigenerazione urbana approvata dalla Regione Lazio sarebbe quasi del tutto inapplicabile. Queste sono solo alcune delle ragioni che ci spingono a lanciare un accorato appello alla ministra ed al Parlamento affinché la norma presente nel Dl semplificazioni venga corretta. Auspichiamo una repentina risposta".(Com)