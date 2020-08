Rifiuti: De Santis, Zingaretti dica la verità ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento della Regione Lazio prevede l'apertura di nuove discariche dentro la città di Roma. Questo è il modello di sviluppo ecologico e di sostenibilità ambientale disegnato oggi dall'amministrazione regionale del Lazio per i cittadini. Oggi è evidente: la Regione Lazio sui rifiuti continua a non fare il suo dovere e, invece, ricorre alla solita non soluzione furba e ipocrita sulla pelle dei cittadini. Del tutto assente una visione strategica. La Regione metta da parte sotterfugi e giochi politici, spiegando la verità ai cittadini". Lo scrive in una nota l'assessore al Personale Antonio De Santis. (Rer)