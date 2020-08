Coronavirus: verbale Cts 1 marzo, in strutture private accreditate trasferimento pazienti non affetti da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Comitato tecnico-scientifico "l'utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da Covid-19". E'quanto si legge nel verbale numero 14 della riunione del Cts dello scorso 1 marzo, reso disponibile ieri dall'esecutivo dopo essere stato desecretato, e pubblicato oggi sul sito della fondazione Luigi Einaudi. (Rin)