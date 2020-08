Rifiuti: Patanè (Pd) a Raggi, piano non è contro Roma, ma città lavora contro se stessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cara Raggi, è proprio vero che Dio acceca chi vuol perdere: il piano rifiuti non è contro Roma, ma è Roma che lavora contro se stessa". Lo scrive su Facebook Eugenio Patanè, consigliere Pd alla Regione Lazio. "L'unica vera grande vergogna - aggiunge Patanè - è che Roma non smaltisca all'interno della città neanche un chilo di immondizia. È una follia che la Capitale sia costretta a portare i suoi rifiuti fuori città, con un grande dispendio di risorse pubbliche e 200 tir che quotidianamente inquinano il Paese". (Com)