Coronavirus: Pagano (FI), emergenza non finita? Referendum doveva tenersi più avanti

- Il senatore di Forza Italia Nazario Pagano, intervenendo nell'aula di palazzo Madama dopo l'informativa del ministro della Salute sulle misure di contenimento del Covid-19, ha affermato: "per rimediare allo svilimento della centralità del Parlamento e al superamento di fatto del bicameralismo perfetto, circostanze che sono divenute regola dal tempo del lockdown, non bastano certamente le informative del ministro della Salute, che pure noi apprezziamo per il garbo e i toni pacati". (segue) (Rin)