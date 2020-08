Coronavirus: vaccino, in Israele al via test sull'uomo a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un laboratorio nazionale israeliano inizierà a testare il suo vaccino contro il coronavirus su soggetti umani a metà ottobre. La ha annunciato oggi il ministro della Difesa, Benny Gantz, in seguito a una visita presso l'Istituto per la ricerca biologica del ministero della Difesa a Ness Ziona. Il ministro della Difesa è stato informato dei recenti "progressi nello sviluppo del vaccino e degli anticorpi per il coronavirus", secondo una nota diffusa dall'ufficio di Gantz. Secondo il ministro della Difesa, i primi test sul vaccino sono stati promettenti, consentendo le prove sull'uomo. "Dovremmo iniziare i test sulle persone dopo le vacanze di Tishrei", ha detto Gantz, riferendosi al mese ebraico in cui si svolgono le festività ebraiche, l'ultima delle quali termina il 10 ottobre. I test sull'uomo saranno fatti "in coordinamento con il ministero della Salute e secondo i protocolli necessari in termini di sicurezza medica".(Res)