Lazio: Buschini (Pd), 29 ottobre giornata forze polizia, tributo doveroso

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la legge che istituisce la giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia. "Un tributo al lavoro, al sacrificio, alla memoria di servitori dello Stato caduti nell’adempimento del proprio dovere”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini a margine dell’approvazione, della legge che vede prima firmataria la consigliera Valentina Grippo (Pd), e che fissa al 29 ottobre la giornata dedicata alla memoria. “E’ un atto simbolico, ma significativo per cui ringrazio la consigliera Grippo e tutti i gruppi e che è ispirato alla proposta di Giovanni Falcone che ideò la Direzione investigativa Antimafia, che nacque il 29 ottobre di 29 anni fa”, conclude Buschini. (Com)