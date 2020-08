Regno Unito: 50 milioni di mascherine sanitarie acquistate dal governo sarebbero inutilizzabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha reso noto che non utilizzerà 50 milioni di mascherine che ha acquistato durante l’emergenza provocata dal Covid-19 e destinate al personale sanitario in quanto potrebbero non essere sicure. Le mascherine fanno parte di un contratto da 280 milioni euro che il governo ha firmato con la società di investimenti Ayanda Capital ad aprile. Le carte presentate in un caso giudiziario rivelano che le mascherine non saranno distribuite perché la loro conformazione non consentirebbe una protezione adeguata. I documenti, pubblicati oggi, fanno parte di una causa contro il governo conservatore promossa dai gruppi di iniziativa Good Law Project ed EveryDoctor. Queste due iniziative civiche chiedono che i tribunali rivedano i contratti firmati dal governo per i dispositivi di protezione individuale, che secondo loro non sono stati adeguatamente esaminati. (Rel)