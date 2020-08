Migranti: Vaccaro (M5s), da Di Maio ottimo lavoro con Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio “sta portando avanti con serietà un dialogo con la Tunisia che ha iniziato a lavorare a nuovi mezzi, volti a contrastare il fenomeno delle partenze irregolari dei migranti”. Lo afferma, in una nota, il senatore del M5s Sergio Vaccaro. “Il governo tunisino infatti attraverso la direzione generale delle dogane avrebbe messo a disposizione, dispositivi di rilevamento, unità marittime e squadre di ricerca nei punti di attraversamento marittimo. Un risultato importantissimo – aggiunge -. In questo modo si gestisce il fenomeno migratorio, non con slogan e propaganda del tutto fini a se stessi”.(Com)