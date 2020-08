Messico: stato di Oaxaca, stop a vendita cibo spazzatura ai minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dello stato di Oaxaca, in Messico, ha proibito - per ragioni di tutela della salute -, la vendita bibite zuccherate e "cibo spazzatura" ai minori di età. "Con 31 voti a favore il parlamento dello stato di Oaxaca approva la modifica della Legge dei diritti di bambine, bambini e adolescenti per proibire la vendita, il regalo, la distribuzione o la promozione di prodotti non salutari ai minori di età", si legge in un messaggio publicato sul profilo ufficiale dell'assemblea legislativa dello stato. Il divieto riguarda alimenti e bevande ad alto contenuto calorico, quelli che eccedano i limiti fissati per legge di zuccheri, grassi saturi e sodio. Il provvedimento comprende anche le attività all'interno delle scuole e limita anche la distribuzione attraverso macchinette automatiche. La legge era stata depositata a novembre del 2019, ma la sua approvazione si inserisce in un dibattito divenuto di stretta attualità soprattutto a seguito di alcune polemiche dichiarazioni rese dal viceministro della Salute, Hugo Lopez-Gatell. (segue) (Mec)